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«Такой безобразной игры я не ожидал». Бубнов — о поражении Франции от Испании на ЧМ-2026

«Такой безобразной игры я не ожидал». Бубнов — о поражении Франции от Испании на ЧМ-2026
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Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мыслями о поражении сборной Франции в полуфинальном матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с Испанией. Встреча завершилась со счётом 0:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

«Такой безобразной игры французов я не ожидал — они проиграли по всем статьям, выглядели растерянными и напуганными, даже характер показать не смогли. Глупейший пенальти от Диня, который не видел Ямаля — тот его переиграл и засадил победу. Испанцы взяли мяч под контроль, полностью переиграли среднюю линию французов и заслуженно прошли в финал. Теперь именно они, а не французы, будут фаворитами в решающем матче», — написал Бубнов в своём телеграм-канале.

В финале ЧМ-2026 Испания сыграет либо с Англией, либо с Аргентиной.

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