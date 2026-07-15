«Такой безобразной игры я не ожидал». Бубнов — о поражении Франции от Испании на ЧМ-2026

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мыслями о поражении сборной Франции в полуфинальном матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с Испанией. Встреча завершилась со счётом 0:2.

«Такой безобразной игры французов я не ожидал — они проиграли по всем статьям, выглядели растерянными и напуганными, даже характер показать не смогли. Глупейший пенальти от Диня, который не видел Ямаля — тот его переиграл и засадил победу. Испанцы взяли мяч под контроль, полностью переиграли среднюю линию французов и заслуженно прошли в финал. Теперь именно они, а не французы, будут фаворитами в решающем матче», — написал Бубнов в своём телеграм-канале.

В финале ЧМ-2026 Испания сыграет либо с Англией, либо с Аргентиной.