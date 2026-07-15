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«Вынуждены за что-то зацепиться». Льоренте ответил Дешаму на претензии к судейству

«Вынуждены за что-то зацепиться». Льоренте ответил Дешаму на претензии к судейству
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Полузащитник «Атлетико» и сборной Испании Маркос Льоренте высказался о претензиях национальной команды Франции к судейским решениям в очном полуфинале чемпионата мира 2026 года. «Фурия Роха» победила со счётом 2:0. Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Франции Дидье Дешам остался недоволен судейством.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

«Почему Франция жаловалась на судейство? Не знаю, мы победили, потому что были лучше, и они вынуждены за что-то зацепиться. Несмотря на сомнения, мы всегда верили в себя и в нашу идею. Есть повод отпраздновать — не каждый день выходишь в финал чемпионата мира, надеюсь, мы сможем его выиграть. Никто не выделяется — все находятся на хорошем уровне. Наш успех на турнире — заслуга команды, единства, семейной атмосферы и позитивной обстановки», — приводит слова Льоренте аккаунт Radioestadio Noche в X.

В финале ЧМ-2026 Испания сыграет либо с Англией, либо с Аргентиной.

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