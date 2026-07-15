Томас Тухель высказался о конфликте с Джудом Беллингемом

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель прокомментировал конфликт с полузащитником команды Джудом Беллингемом.

«Думаю, мы исходим из одного и того же. И мои слова, и его реакция продиктованы одним и тем же — желанием побеждать и сохранять спортивную злость, когда идёт борьба.

Просто ему преподнесли только негативную сторону моих комментариев, фактически только критику в его адрес. А ведь я сказал, что он — игрок мирового класса, что он снова проявил себя как футболист мирового уровня, решив исход матча, и что у этой команды выдающийся менталитет.

Но ничего из этого не прозвучало в вопросе, который ему задали. Я понимаю, как это работает. Его просто спросили: «Что вы думаете о том, что тренер сказал, что вы действовали небрежно?» Конечно, на его месте я, возможно, тоже резко отреагировал бы, особенно после 120 минут на поле, двух забитых мячей и полной самоотдачи, когда ты оставил на поле буквально всё.

Это абсолютно нормальная ситуация и совершенно естественная реакция для игрока с таким характером и таким настроем. Так что никаких проблем. Я поговорил со всей командой. Мы разобрали матч. После игры я обратился ко всем в раздевалке, и, по сути, сказал то же самое», — приводит слова Тухеля Mirror.

Матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года между сборными Англии и Аргентины состоится сегодня, 15 июля. Начало встречи запланировано на 22:00 мск.