Губерниев: Франция — позор! Мбаппе и Олисе — поленушки! Просто мёртвые! Дешам? Стыд и срам

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился эмоциями о поражении сборной Франции в полуфинальном матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с Испанией. Встреча завершилась со счётом 0:2.

«Франция — позор!!! День взятия Бастилии впустую прошёл!!! Лидеры нулевые!!! Мбаппе и Олисе — поленушки!!! Просто мертвые!!! Испанцы задавили контролем!!! Молодцы!!! Станут чемпионами мира!!! Прибавляют по ходу первенства!!! Ямаль расцветает!!!

Как проявил себя Дидье Дешам?? Стыд и срам!!! Стыд и срам!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В финале ЧМ-2026 Испания сыграет либо с Англией, либо с Аргентиной.