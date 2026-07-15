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Губерниев: Франция — позор! Мбаппе и Олисе — поленушки! Просто мёртвые! Дешам? Стыд и срам

Губерниев: Франция — позор! Мбаппе и Олисе — поленушки! Просто мёртвые! Дешам? Стыд и срам
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Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев поделился эмоциями о поражении сборной Франции в полуфинальном матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с Испанией. Встреча завершилась со счётом 0:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

«Франция — позор!!! День взятия Бастилии впустую прошёл!!! Лидеры нулевые!!! Мбаппе и Олисе — поленушки!!! Просто мертвые!!! Испанцы задавили контролем!!! Молодцы!!! Станут чемпионами мира!!! Прибавляют по ходу первенства!!! Ямаль расцветает!!!

Как проявил себя Дидье Дешам?? Стыд и срам!!! Стыд и срам!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

В финале ЧМ-2026 Испания сыграет либо с Англией, либо с Аргентиной.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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