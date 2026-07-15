Мостовой объяснил выход Испании в финал ЧМ после победы над Францией, упомянув Дешама

Бывший футболист сборных СССР и России, а ныне известный футбольный эксперт Александр Мостовой поделился мыслями о победе сборной Испании в полуфинальном матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с Францией. Встреча завершилась со счётом 2:0.

«Друзья, вот нам всем ответ на схемы, на тактики, ещё на что-то, что специалисты начинают придумывать-выдумывать. Какая-то минута в первом тайме. Защитник Франции Динь фатально, непонятно чего хотел придумать. Взял, ударил Ямалю по ноге, несмотря ни на что — и пенальти. И всё, все схемы сразу сломались. То, о чём я постоянно говорю, как бы ты там чего… И, кстати, говорить о том, что Франция играла хуже? Нет, конечно же. Кстати, Ямаль в первом тайме коснулся мяча четыре раза, и один раз его коснулась нога этого защитника Диня. Вот о чём я говорю. Футбол этим и прекрасен, что ты не то, что иногда — много раз не знаешь, что может произойти на поле, понимаете? Vamos, Испания!

Кстати, ещё один такой ответ. Что мог сделать Дешам, если левый защитник Динь-Динь динь-динил Ямалю? Вот и всё. И из этого и складывается футбол — из элементарных ошибок каких-то. Они были, есть и будут всегда. Так что Испания — молодцы, этим воспользовались, и хвалёная Франция из-за грубейшей ошибки поедет домой. Так, в принципе, и бывает очень часто. Поэтому футбол — это не наука, ребята, поймите. Кто бы что ни говорил, не будет тут никакой формулы. Этим и прекрасен футбол», — сказал Мостовой в видео, опубликованных в своём телеграм-канале.

В матче за титул сборная Испании встретится с победителем противостояния, в котором сегодня, 15 июля, сойдутся национальные команды Англии и Аргентины. Начало запланировано на 22:00 мск.