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Аршавин раскритиковал полуфинал ЧМ-2026 между Францией и Испанией

Аршавин раскритиковал полуфинал ЧМ-2026 между Францией и Испанией
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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился впечатлениями от полуфинального матча ЧМ-2026, в котором Испания обыграла Францию со счётом 2:0 и вышла в финал турнира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

«Думалось, что сборная Франции сможет сломить Испанию. Испанцы затянули соперника в свой футбол — полностью справились с нападением Франции. Динь заслуженно стал худшим игроком встречи. Сходил на полуфинал чемпионата мира, но чувство, что это был товарищеский матч хорошего уровня. Интриги и драматургии не было. Испания вышла заслуженно в финал, но это не та команда, за которую хочется болеть. В финале я буду болеть за Англию или Аргентину», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В финале ЧМ-2026 сборная Испании сыграет с победителем противостояния национальных команд Аргентины и Англии.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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