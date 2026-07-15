Аршавин раскритиковал полуфинал ЧМ-2026 между Францией и Испанией

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин поделился впечатлениями от полуфинального матча ЧМ-2026, в котором Испания обыграла Францию со счётом 2:0 и вышла в финал турнира.

«Думалось, что сборная Франции сможет сломить Испанию. Испанцы затянули соперника в свой футбол — полностью справились с нападением Франции. Динь заслуженно стал худшим игроком встречи. Сходил на полуфинал чемпионата мира, но чувство, что это был товарищеский матч хорошего уровня. Интриги и драматургии не было. Испания вышла заслуженно в финал, но это не та команда, за которую хочется болеть. В финале я буду болеть за Англию или Аргентину», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В финале ЧМ-2026 сборная Испании сыграет с победителем противостояния национальных команд Аргентины и Англии.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.