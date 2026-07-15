15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тухель ответил, считает ли он Месси величайшим футболистом всех времён

Тухель ответил, считает ли он Месси величайшим футболистом всех времён
Комментарии

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель ответил на вопрос, считает ли он нападающего национальной команды Аргентины Лионеля Месси величайшим футболистом всех времён. Сборные Англии и Аргентины встретятся в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года сегодня, 15 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Один из них. Я не тот человек, которому следует задавать все эти вопросы о величайших футболистах. Потому что я думаю, что в футболе так много разных уровней и разных позиций. Но он, безусловно, один из лучших», — приводит слова Тухеля The Telegraph.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Огнеопасный полуфинал ЧМ-2026! Англия против Аргентины — кто пойдёт за трофеем? LIVE
Live
Огнеопасный полуфинал ЧМ-2026! Англия против Аргентины — кто пойдёт за трофеем? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android