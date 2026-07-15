Тухель ответил, считает ли он Месси величайшим футболистом всех времён

Главный тренер сборной Англии Томас Тухель ответил на вопрос, считает ли он нападающего национальной команды Аргентины Лионеля Месси величайшим футболистом всех времён. Сборные Англии и Аргентины встретятся в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года сегодня, 15 июля.

«Один из них. Я не тот человек, которому следует задавать все эти вопросы о величайших футболистах. Потому что я думаю, что в футболе так много разных уровней и разных позиций. Но он, безусловно, один из лучших», — приводит слова Тухеля The Telegraph.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.