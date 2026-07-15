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«Аргентина и Англия — без шансов». Радимов сделал прогноз на финал ЧМ-2026

«Аргентина и Англия — без шансов». Радимов сделал прогноз на финал ЧМ-2026
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Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов сделал прогноз на финал ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Финал
19 июля 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Испания
Не начался
SF2
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Аргентина и Англия — без шансов. Испанцы настолько уверены в своих силах. Плохо представляю, что они проиграют в решающем матче», — сказал Радимов в эфире программы «Матч ТВ».

В финале текущего мирового первенства сборная Испании сыграет с победителем противостояния национальных команд Аргентины и Англии.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.

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