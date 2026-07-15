«Аргентина и Англия — без шансов». Радимов сделал прогноз на финал ЧМ-2026

Бывший футболист петербургского «Зенита» и сборной России Владислав Радимов сделал прогноз на финал ЧМ-2026.

«Аргентина и Англия — без шансов. Испанцы настолько уверены в своих силах. Плохо представляю, что они проиграют в решающем матче», — сказал Радимов в эфире программы «Матч ТВ».

В финале текущего мирового первенства сборная Испании сыграет с победителем противостояния национальных команд Аргентины и Англии.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.