«Факел» объявил о расторжении контракта с нападающим Гонгадзе

Воронежский «Факел» в телеграм-канале сообщил об уходе нападающего Георгия Гонгадзе.

«Георгий Гонгадзе покидает наш клуб. Футболист и клуб расторгли контракт по соглашению сторон.

Жора, спасибо за самоотдачу, за неравнодушие, за вклад в результаты команды. Пусть впереди будут новые успехи!» — написано в сообщении клуба.

Вторую часть прошлого сезона-2025/2026 30-летний Георгий Гонгадзе провёл в «Челябинске» на правах аренды. Всего в сезоне Лиги Pari он принял участие в 32 матчах, в которых забил три мяча. Также на его счету три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.