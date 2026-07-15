15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Факел» объявил о расторжении контракта с нападающим Гонгадзе

«Факел» объявил о расторжении контракта с нападающим Гонгадзе
Комментарии

Воронежский «Факел» в телеграм-канале сообщил об уходе нападающего Георгия Гонгадзе.

«Георгий Гонгадзе покидает наш клуб. Футболист и клуб расторгли контракт по соглашению сторон.

Жора, спасибо за самоотдачу, за неравнодушие, за вклад в результаты команды. Пусть впереди будут новые успехи!» — написано в сообщении клуба.

Вторую часть прошлого сезона-2025/2026 30-летний Георгий Гонгадзе провёл в «Челябинске» на правах аренды. Всего в сезоне Лиги Pari он принял участие в 32 матчах, в которых забил три мяча. Также на его счету три игры в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.

Материалы по теме
Первый переход в «МЮ», потеря «Арсенала», россиянин — в Испании. Трансферы и слухи дня
Первый переход в «МЮ», потеря «Арсенала», россиянин — в Испании. Трансферы и слухи дня
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android