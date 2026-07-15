Ямаль выложил пост с мамой и младшим братом после выхода Испании в финал ЧМ-2026

Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль принял участие в матче 1/2 финала чемпионата мира — 2026 с национальной командой Франции. «Фурия Роха» победила со счётом 2:0. А 19-летний вингер после игры выложил милый семейный пост.
На фотографии вместе с Ямалем отмечены его четырёхлетний брат Кейн и мама Шейла Эбана. Ламин сопроводил фото двумя смеющимися эмодзи.
Фото: Соцсети Ламина Ямаля
На текущем чемпионате мира Ямаль принял участие в семи матчах (шесть в старте) и отметился одним голом. В финале мирового первенства Испания сыграет либо с Аргентиной, либо с Англией (их очный матч пройдёт сегодня, 15 июля). Решающая встреча за титул состоится 19 июля.