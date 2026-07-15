Дешам проведет последний матч во главе сборной Франции — Романо

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам завершит работу с национальной командой после матча за третье место на ЧМ-2026. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо. Заключительной игрой 57-летнего специалиста станет встреча с проигравшим во втором полуфинале турнира, в котором встретятся сборные Аргентины и Англии, который состоится 19 июля.

Поражение от Испании со счетом 0:2 лишило сборную Франции возможности побороться за титул. Теперь команда сыграет в матче за третье место, который станет последним для Дидье Дешама во главе национальной сборной. О своем решении покинуть должность после завершения чемпионата мира специалист объявил ещё в начале 2025 года.

Дешам возглавлял сборную Франции с 2012 года. За это время команда выиграла чемпионат мира-2018, дошла до финала ЧМ-2022, стала финалистом Евро-2016 и победителем Лиги наций в 2021 году. Сам Дешам также входит в число немногих, кому удалось завоевать титул чемпиона мира и как футболист, и как главный тренер. При 57-летнем специалисте французы выиграли 122 матча из 186.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.