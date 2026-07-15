«С этим не согласен». Тренер Испании ответил Дешаму на претензии к судьям в полуфинале ЧМ

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте после победы над Францией (2:0) в полуфинале чемпионата мира 2026 года ответил на критику наставника национальной команды Франции Дидье Дешама в адрес судей.

«Я с этим не согласен. Были довольно спорные офсайды и несколько сомнительных эпизодов, но обсуждать судейство я не собираюсь. Для меня важнее, чтобы сборная Испании продолжала прогрессировать», — приводит слова де ла Фуэнте RMC Sport.

Испания вышла в финал ЧМ-2026. Франция сыграет в матче за 3-е место. Второй участник игры за титул определится в игре между Англией и Аргентиной. Матч пройдёт на стадионе «Мерседес‑Бенц» в Атланте 15 июля. Начало — в 22:00 мск.