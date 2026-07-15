15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«С этим не согласен». Тренер Испании ответил Дешаму на претензии к судьям в полуфинале ЧМ

«С этим не согласен». Тренер Испании ответил Дешаму на претензии к судьям в полуфинале ЧМ
Комментарии

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте после победы над Францией (2:0) в полуфинале чемпионата мира 2026 года ответил на критику наставника национальной команды Франции Дидье Дешама в адрес судей.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

«Я с этим не согласен. Были довольно спорные офсайды и несколько сомнительных эпизодов, но обсуждать судейство я не собираюсь. Для меня важнее, чтобы сборная Испании продолжала прогрессировать», — приводит слова де ла Фуэнте RMC Sport.

Испания вышла в финал ЧМ-2026. Франция сыграет в матче за 3-е место. Второй участник игры за титул определится в игре между Англией и Аргентиной. Матч пройдёт на стадионе «Мерседес‑Бенц» в Атланте 15 июля. Начало — в 22:00 мск.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Фото
Ямаль выложил пост с мамой и младшим братом после выхода Испании в финал ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android