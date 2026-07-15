«Вопрос, достойный внимания». Шерки объяснил поражение Франции от Испании в 1/2 финала ЧМ

Полузащитник сборной Франции Райан Шерки высказался о поражении своей команды в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с Испанией. Игра завершилась со счётом 0:2.

«Не было ли проблемой то, что до этого у нас не встречалось по-настоящему сильных команд на турнире? Вопрос, достойный внимания. Наверное, в этом есть доля правды. Когда всё даётся слишком легко, начинаешь думать, что ты выше остальных. От последнего запасного до игрока основного состава — мы все играем в сильных чемпионатах, но сегодня мы проиграли сами себе», — сказал Шерки в эфире beIN Sports.

Испания вышла в финал ЧМ‑2026. Франция сыграет в матче за 3-е место. Второго участника финала определят сборные Англии и Аргентины.