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«Вопрос, достойный внимания». Шерки объяснил поражение Франции от Испании в 1/2 финала ЧМ

«Вопрос, достойный внимания». Шерки объяснил поражение Франции от Испании в 1/2 финала ЧМ
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Полузащитник сборной Франции Райан Шерки высказался о поражении своей команды в матче 1/2 финала чемпионата мира 2026 года с Испанией. Игра завершилась со счётом 0:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

«Не было ли проблемой то, что до этого у нас не встречалось по-настоящему сильных команд на турнире? Вопрос, достойный внимания. Наверное, в этом есть доля правды. Когда всё даётся слишком легко, начинаешь думать, что ты выше остальных. От последнего запасного до игрока основного состава — мы все играем в сильных чемпионатах, но сегодня мы проиграли сами себе», — сказал Шерки в эфире beIN Sports.

Испания вышла в финал ЧМ‑2026. Франция сыграет в матче за 3-е место. Второго участника финала определят сборные Англии и Аргентины.

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