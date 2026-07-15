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Зинедин Зидан возглавит сборную Франции после ухода Дидье Дешама — Романо

Зинедин Зидан возглавит сборную Франции после ухода Дидье Дешама — Романо
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Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан станет новым наставником сборной Франции после ЧМ-2026. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

ЧМ-2026 — финальный раунд . За 3-е место
19 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Франция
Не начался
LSF2
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Французская команда завершит выступление на турнире под руководством Дидье Дешама, который ранее объявил об уходе после окончания чемпионата мира. В полуфинале ЧМ-2026 сборная Франции уступила Испании со счетом 0:2. В матче за третье место «трёхцветные» сыграют с проигравшим во втором полуфинале турнира, в котором встретятся сборные Аргентины и Англии. Матч состоится 19 июля в 22:00 мск.

Дешам возглавлял национальную команду с 2012 года и привел ее к победе на мировом первенстве в 2018 году.

Зидан ранее уже работал на высшем уровне в клубном футболе. Во главе «Реала» в 2016–2018 и 2019–2021 годах он трижды выиграл Лигу чемпионов, дважды становился чемпионом Испании и завоевал другие международные трофеи.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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