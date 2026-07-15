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Автор победного гола в ворота Франции Оярсабаль высказался о выходе Испании в финал ЧМ

Автор победного гола в ворота Франции Оярсабаль высказался о выходе Испании в финал ЧМ
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Нападающий сборной Испании Микель Оярсабаль, забивший победный гол в ворота национальной команды Франции в полуфинале чемпионата мира — 2026 (2:0), прокомментировал выход команды в финал мирового первенства.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

«Это невероятно и даёт мне большую радость. Когда ты маленький и смотришь чемпионат мира, ездишь с семьёй, как в моём случае, никогда не представляешь, что окажешься там, где ты сейчас. Мы знали, что будет сложно. У Франции есть пространство и поле перед собой, они могут создавать опасные моменты. Мы знали, что у нас будет мяч и что с терпением сможем наделать проблем сопернику. Мы занимаемся своим делом. Надо насладиться этим моментом. Для нас это мечта. Теперь хотим максимально отдохнуть перед решающим матчем. Остался только один. Физические кондиции? Всё в порядке. Усталость от момента есть, но я счастлив и горжусь командой, сплочённостью. Речь о всех 26. Быть здесь 50 дней было бы тяжело при плохой атмосфере, но она исключительная», — приводит слова Оярсабаля AS.

В финале ЧМ Испания сыграет с Аргентиной или Англией.

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