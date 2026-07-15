У Олисе нет голов и ассистов с 1/16 финала ЧМ-2026. Хавбек – лучший ассистент турнира

Полузащитник сборной Франции Майкл Олисе не совершил результативных действий в трёх последних матчах чемпионата мира.

Сборная Франции проиграла команде Испании в полуфинале ЧМ-2026 (0:2).

Олисе вышел в стартовом составе французов и был заменён на 72-й минуте.

Ранее у Олисе не было голов и ассистов в матчах против Марокко в 1/4 финала (2:0) и Парагвая в 1/8 финала (1:0). Примечательно, что хавбек «Баварии» является лучшим ассистентом турнира с пятью голевыми передачами.

Отметим, что Олисе также стал лучшим ассистентом Бундеслиги в сезоне-2025/2026 с 19 результативными пасами в 32 матчах и был признан лучшим игроком года в чемпионате Германии.

В финале ЧМ-2026 Испания сыграет либо с Англией, либо с Аргентиной.