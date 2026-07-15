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У Олисе нет голов и ассистов с 1/16 финала ЧМ-2026. Хавбек – лучший ассистент турнира

У Олисе нет голов и ассистов с 1/16 финала ЧМ-2026. Хавбек – лучший ассистент турнира
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Полузащитник сборной Франции Майкл Олисе не совершил результативных действий в трёх последних матчах чемпионата мира.

Сборная Франции проиграла команде Испании в полуфинале ЧМ-2026 (0:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

Олисе вышел в стартовом составе французов и был заменён на 72-й минуте.

Ранее у Олисе не было голов и ассистов в матчах против Марокко в 1/4 финала (2:0) и Парагвая в 1/8 финала (1:0). Примечательно, что хавбек «Баварии» является лучшим ассистентом турнира с пятью голевыми передачами.

Отметим, что Олисе также стал лучшим ассистентом Бундеслиги в сезоне-2025/2026 с 19 результативными пасами в 32 матчах и был признан лучшим игроком года в чемпионате Германии.

В финале ЧМ-2026 Испания сыграет либо с Англией, либо с Аргентиной.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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