Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов назвал самые памятные матчи в истории футбола.

«Лучший матч для меня — «Манчестер Юнайтед»— «Реал», ответная встреча, когда Роналдо сделал хет-трик на «Олд Траффорд»… 2003 год. Это номер один. Я сколько раз его смотрел, пересматривал в хайлайтах. Матчи, которые предают особую любовь, те, что я смотрел в прямом эфире с отцом. Дают дополнительную энергетику.

Ещё матч вспомнил. Очень сильно запомнилась победа Норвегии над Бразилией, 1998 год, они выиграли 2:1… Я как болел за Бразилию, и бах Норвегия.

Ещё помню смотрел в прямом эфире полуфинал чемпионата Европы, мне было восемь лет. У нас дома не было телевизора, смотрели у друга отца. Матч Германия — Чехия, на замену вышел Оливер Бирхофф и забил. Это был финал.

Ещё бы вспомнил матч 2002 года, когда сборную Италии засудили на ЧМ-2002. У них был «золотой» состав. Они могли выиграть чемпионат мира.

Ещё вспомню игру 2008 года, я был в Москве. Никак не смог попасть на финал, когда Криштиану выиграл. Матч запомнился тем, что я так и не попал на него.

Ещё отмечу матч 2014 года, когда Рамос забил [в финале Лиги чемпионов]. Я ещё думал: «Не может такого быть, что он забьёт». Этот матч помню.

«Милан» — «Ливерпуль» смотрел в Махачкале на городском пляже, тогда болел за «Ливерпуль». Мы ещё пошли с друзьями, они говорят: «Пойдём» после 3:0… Этот матч тоже надо отметить.

Ещё помню матч в 2018 году, финал Лиги чемпионов в Киеве. Когда [Рамос] Салаха сломал. Последний матч Роналду за «Реал», там были сумасшедшие голы.

В январе 2023 года полетел на матч «Манчестер Сити» и «Арсенала». «Арсенал» выиграл на последних минутах, что за атмосфера была. Этот матч можно сравнить с финалом чемпионата мира. Сумасшедшая атмосфера», — рассказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Smol Talk.

Примечательно, что ранее самым лучшим матчем в истории Хабиб называл финал ЧМ-2022 — в финале турнира в Катаре сборная Аргентины обыграла сборную Франции со счетом 3:3 (4:2 пен.).