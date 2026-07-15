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«Поезд ушёл». Хабиб Нурмагомедов высказался о карьере Неймара

«Поезд ушёл». Хабиб Нурмагомедов высказался о карьере Неймара
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о завершении карьеры звёздного нападающего Неймара в сборной Бразилии. Он считает, что форвард в своё время выбрал не ту дорогу.

«Неймар ушёл. В начале же как, дорога когда разъединяется, другая близка. Ты думаешь, что ты на той же дороге. Чем больше проходит времени, тем больше разъединяется с футболом. Вечеринки, туда полетел, сюда, стример. Он сфокусировался на другом. В 2015 году он был для меня лучшим игроком мира, не Месси, а Неймар. Прошло 10 лет, где Неймар?

В начале человек может не понять, что отступился от дороги, а как пройдёт время — поезд ушёл», — рассказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Smol Talk.

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