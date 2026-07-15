«Зенит» сделал предложение о покупке полузащитника «Ботафого» Данило за € 29 млн — СМИ

Петербургский «Зенит» сделал официальное предложение по переходу полузащитника бразильского «Ботафого» Данило. Сумма сделки может составить около € 29 млн. Об этом сообщает TV Espírito de Porco.

По информации источника, предложение российского клуба заинтересовало руководство «Ботафого», однако главным препятствием остается позиция самого футболиста. Данило пока не выражает желания продолжать карьеру в России, поэтому «Зениту» необходимо убедить игрока в преимуществах возможного перехода.

Интерес к игроку проявляют также «Фулхэм», «Галатасарай», «Рома», «Комо», «Аталанта», «Ньюкасл» и «Палмейрас».

Данило играет за «Ботафого» с лета 2025 года. За этот период он принял участие в 41 встрече во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.