Хабиб Нурмагомедов рассказал, справится ли Моуринью с ситуацией в «Реале»

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался о мадридском «Реале», заявив, что ситуация для вернувшегося в клуб тренера Жозе Моуриньо сложная.

«Одно ясно: между собой в «Реале» большой конфликт. Для этого нужен авторитетный человек. Справится ли Жозе? Не знаю. Их не нужно учить, тактика там не работает. Очень сложный вопрос, 50 на 50», — рассказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Smol Talk.

«Реал» объявил о назначении португальского специалиста на пост главного тренера команды 11 июня. Моуринью возглавлял испанский гранд с 2010 по 2013 год. Под его руководством «сливочные» выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

Последним местом работы Моуринью до назначения в «Королевский клуб» была «Бенфика», которую 63-летний специалист тренировал с 2025 по 2026 год.