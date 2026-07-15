«Больше не зовём». Хабиб Нурмагомедов — о приглашениях Рублёву поиграть в футбол

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Smol Talk рассказал, что больше не зовёт играть в футбол теннисиста Андрея Рублёва.

Смолов: Ты познакомился с Андрюхой [Рублёвым]. В футбол больше не зовём его?

Хабиб: Не-не-не. Больше не зовём. Пусть приедет посмотреть, чай попьёт, кофе, за нас поболеет (улыбается). Ты же помнишь: «Уберите его, кто его сюда выпустил» (смеётся). Ускорение хорошее у него. Я потом смотрю на обувь, он на лыжах вышел, сразу понял — не профи. Потом, когда он как дерево остановил мяч, думаю: «Кто его сюда запустил?» (смеётся). А я ведь его ещё не узнал… Мага не предупредил, сделал замену. Он убрал моего игрока. По привычке думаю: «Мага примет мяч», а я смотрю, бегает волосатый, думаю, кто это вообще (смеётся). А Андрюха меня ещё успокаивает, говорит: «Сейчас, сейчас». Говорит, что в следующий раз примет мяч. От него мяч отскочил, как от стенки (смеётся).

Смолов: Спросил у Рублёва: «Ты вообще в футбол играл?». Отвечает: «Да нет, но понимаю, теннисным мячиком жонглировал». Да, он играл в первый раз. Говорил, что не понимал пространства, видит поле большое, сбегал два раза и не представлял, что это так тяжело».