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Англия — Аргентина: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Чемпионата мира по футболу 2026 началась

Англия — Аргентина: онлайн-трансляция матча 1/2 финала ЧМ-2026 началась
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Сегодня, 15 июля, проходит матч 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Англии и Аргентины. Команды играют на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте, США. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Исмаилом Эльфатом (США). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 22:00 мск. В прямом эфире игру показывают телеканал «Матч ТВ» и онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
1-й тайм
0 : 0
Аргентина

Ранее сборная Испании обыграла национальную команду Франции в полуфинале чемпионата мира 2026 года со счётом 2:0. Финал состоится 19 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
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