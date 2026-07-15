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Хабиб Нурмагомедов усомнился, что новые звёзды смогут повторить путь Месси и Роналду

Хабиб Нурмагомедов усомнился, что новые звёзды смогут повторить путь Месси и Роналду
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов усомнился, что новые футбольные звёзды — норвежец Эрлинг Холанд, француз Килиан Мбаппе, испанец Ламин Ямаль, португальца Витинья и Жоау Невеш — смогут повторить путь легендарных португальца Криштиану Роналду и аргентинца Лионеля Месси.

«Когда смотришь на Мбаппе, Холанда, Ямаля, Витинью, Невеша, им сколько? по 20 с чем-то, Мбаппе с Холандом чуть постарше. Смогут ли они как Месси и Роналду 20 лет быть в обойме сфокусированными? С новыми реалиями, в которых они живут, смогут ли? Большой вопрос», — рассказал Хабиб Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Smol Talk.

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