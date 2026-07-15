Де ла Фуэнте продлил историческую серию после выхода Испании в финал ЧМ-2026

Победа сборной Испании над Францией со счетом 2:0 в полуфинале ЧМ-2026 позволила Луису де ла Фуэнте продлить уникальную серию во главе национальной команды. Под руководством специалиста испанцы не проигрывают в матчах плей-офф чемпионатов мира и Европы уже 14 встреч подряд.

Отсчет достижения начался на Евро-2024, где испанцы выиграли все семь матчей турнира, обыграв по ходу плей-офф Германию, Францию и Англию. На нынешнем чемпионате мира команда де ла Фуэнте также не знает поражений в решающих стадиях, пройдя Австрию, Португалию, Бельгию и Францию.

Кроме того, Испания довела общую беспроигрышную серию до 37 матчей и повторила достижение сборной Италии.

В финале текущего мирового первенства испанцы сыграют с победителем противостояния национальных команд Аргентины и Англии.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.