Гари Невилл рассказал, в чём сборная Испании превзошла Францию в полуфинале ЧМ-2026

Известный британский экс-футболист Гари Невилл поделился впечатлениями от матча Испании и Франции в полуфинале ЧМ-2026. Испанцы добыли победу со счётом 2:1. Невилл объяснил, в чём команда Испании превзошла французов — речь пошла об игре крайних защитников.

«Абсолютно невероятное выступление Испании. Я снова вернусь к моей любимой теме — крайним защитникам. Главная разница между двумя командами может быть продемонстрирована через игру крайних защитников.

Испанцы Педро Порро и Марк Кукурелья были просто великолепны против французских вингеров. А вот Люка Динь испытывал большие трудности против Ламина Ямаля. Мы говорили перед игрой о том, сможет ли молодой Ямаль проявить себя в самые ответственные моменты, и против Франции он это сделал.

Мы немного в шоке, потому что все мы рассчитывали на победу Франции, а они были разгромлены по игре", — приводит слова Невилла BBC.