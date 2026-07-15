Англия — Аргентина: как команды играли друг с другом последние 5 матчей перед ЧМ-2026

Сегодня, 15 июля, состоится матч 1/2 финала чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встретятся сборные Англии и Аргентины. Команды будут играть на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» в Атланте (США). Начало игры — в 22:00 мск. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с историей личных встреч Аргентины и Англии.

Последние пять матчей сборных Англии и Аргентины:

12.11.2005. Товарищеский матч. Англия — Аргентина — 3:2;

7.06.2002. Чемпионат мира, групповой этап. Аргентина — Англия — 0:1;

23.02.2000. Товарищеский матч. Англия — Аргентина — 0:0;

30.06.1998. Чемпионат мира, 1/8 финала. Аргентина — Англия — 2:2, 4:3 по пенальти;

25.05.1991. Товарищеский матч. Англия — Аргентина — 2:2.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).