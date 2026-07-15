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«Надеюсь, Англия отомстит Аргентине». Линекер — о полуфинале ЧМ-2026

«Надеюсь, Англия отомстит Аргентине». Линекер — о полуфинале ЧМ-2026
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Бывший футболист сборной Англии Гари Линекер назвал предстоящий матч против Аргентины возможностью взять реванш за поражение в 1986 году.

В среду, 15 июля, Англия и Аргентина встретятся в полуфинале ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

– Вы играли в том матче и забили гол, но один момент доминирует над всем, и это была «рука Бога», которая, должно быть, вам запомнилась.

– Можно сказать и так. За эти годы мы говорили об этом несколько раз. Конечно, я в той игре забил гол, о котором никто не помнит. Но «рука Бога» Диего была первым голом – на самом деле, первый тайм мы провели довольно неудачно. Но во втором тайме всё ожило, и он забил, вероятно, величайший гол в своей карьере, потому что, если учесть важность игры и всё остальное, это был выдающийся подвиг гения.

Я бы не сказал, что у меня остались приятные воспоминания, но это были настоящие воспоминания и потрясающий опыт – сыграть на «Ацтеке» против Аргентины в четвертьфинале чемпионата мира. Очевидно, нам немного не повезло, что решение было принято не в нашу пользу, и в конце концов мы собрались и почти сравняли счёт, но, к сожалению, они одержали победу.

Надеюсь, теперь мы сможем отомстить, – сказал Линекер в эфире Sky News.

Аргентина обыграла Англию в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года со счетом 2:1. Марадона забил оба гола, первый из них – рукой. После матча аргентинец заявил, что гол отчасти был забит «рукой Бога».

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