Скалони рассказал о настрое сборной Аргентины на полуфинал ЧМ-2026 с Англией

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился ожиданиями от полуфинального матча ЧМ-2026 с Англией и рассказал о подготовке команды к решающей стадии турнира.

«Возможно, будут какие-то изменения с учётом того, как мы будем готовиться к матчу. Вы всё узнаете. Наша идея — выйти на поле с лучшим, что у нас есть. Ребята находятся в хорошем состоянии. Команда, которая сыграет в полуфинале, — это та команда, которую я считаю лучшей. Ни один игрок не выходит на поле за то, что он уже сделал, а за то, что он делает сейчас.

Было бы безумием думать, что это больше, чем просто футбольный матч. Игроки прекрасно это понимают. Мы сыграем в полуфинале чемпионата мира. Очень сложно добраться до полуфинала мундиаля, не пройдя через испытания и страдания», — сказал Скалони на предматчевой пресс-конференции.

Полуфинальный матч ЧМ-2026 Англия — Аргентина состоится в сегодня, 15 июля, на стадионе «Мерседес Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.