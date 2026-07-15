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Скалони рассказал о настрое сборной Аргентины на полуфинал ЧМ-2026 с Англией

Скалони рассказал о настрое сборной Аргентины на полуфинал ЧМ-2026 с Англией
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился ожиданиями от полуфинального матча ЧМ-2026 с Англией и рассказал о подготовке команды к решающей стадии турнира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Возможно, будут какие-то изменения с учётом того, как мы будем готовиться к матчу. Вы всё узнаете. Наша идея — выйти на поле с лучшим, что у нас есть. Ребята находятся в хорошем состоянии. Команда, которая сыграет в полуфинале, — это та команда, которую я считаю лучшей. Ни один игрок не выходит на поле за то, что он уже сделал, а за то, что он делает сейчас.

Было бы безумием думать, что это больше, чем просто футбольный матч. Игроки прекрасно это понимают. Мы сыграем в полуфинале чемпионата мира. Очень сложно добраться до полуфинала мундиаля, не пройдя через испытания и страдания», — сказал Скалони на предматчевой пресс-конференции.

Полуфинальный матч ЧМ-2026 Англия — Аргентина состоится в сегодня, 15 июля, на стадионе «Мерседес Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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