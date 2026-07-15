В МОК направлена претензия на президента ФИФА Инфантино

В Международный олимпийский комитет (МОК) поступила претензия на то, что президент ФИФА Джанни Инфантино нарушил правила политического нейтралитета в своих отношениях с президентом США Дональдом Трампом, об этом сообщает ESPN.

Некоммерческая правозащитная организация FairSquare заявила, что Инфантино, ставший членом МОК в 2020 году, неоднократно нарушал Олимпийскую хартию и этический кодекс МОК. Утверждается, что в последний раз это случилось при рассмотрении дела Фоларина Балогуна.

«Джанни Инфантино неоднократно нарушал правила МОК о политическом нейтралитете, предлагая свою политическую поддержку президенту США Дональду Трампу», – говорится в заявлении FairSquare.

Напомним, дисциплинарный комитет ФИФА приостановил дисквалификацию форварда сборной США, что позволило ему сыграть в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Бельгии. Сообщалось, что ФИФА приняла это решение после того, как главе организации Джанни Инфантино позвонили из Белого дома. Президент США Дональд Трамп подтвердил, что звонил Инфантино по этому вопросу и попросил пересмотреть решение о дисквалификации.

МОК ссылается на нейтральность среди «основополагающих принципов олимпизма» таких спортивных организаций, как ФИФА, и обладает юрисдикцией в отношении Инфантино, поскольку он присоединился к его эксклюзивной группе из более чем 100 приглашенных членов в 2020 году.

В претензии FairSquare, поданной в Комиссию по этике МОК, утверждается о пяти явных нарушениях правил МОК о политическом нейтралитете, а также, возможно, имеются доказательства еще двух серьёзных нарушений, включая рассмотрение дела Балогуна.

Одно из предполагаемых нарушений связано с продвижением Инфантино фан-сайта ФИФА, посвящённого ЧМ-2026, который, по мнению FairSquare, был частью кампании по сбору данных, проводимой организациями, связанными с президентом Трампом.