«Мы разочарованы». Виейра раскритиковал игру сборной Франции

Известный французский экс-футболист Патрик Виейра поделился впечатлениями от матча Испании и Франции в полуфинале ЧМ-2026. Испанцы добыли победу со счётом 2:1. Виейра констатировал разочарование игрой сборной Франции.

«От Франции ожидали победы на чемпионате мира… Мы все очень разочарованы результатом команды на ЧМ-2026. Но больше всего разочарованы игрой, потому что нам нужно было, чтобы наши лучшие игроки показали себя с лучшей стороны в полуфинале, а они этого не сделали. На поле будто отсутствовали не один или два игрока, а все лидеры. В целом мы сыграли очень плохо», — приводит слова Патрика Виейра BBC.