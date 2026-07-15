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«Мы разочарованы». Виейра раскритиковал игру сборной Франции

«Мы разочарованы». Виейра раскритиковал игру сборной Франции
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Известный французский экс-футболист Патрик Виейра поделился впечатлениями от матча Испании и Франции в полуфинале ЧМ-2026. Испанцы добыли победу со счётом 2:1. Виейра констатировал разочарование игрой сборной Франции.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

«От Франции ожидали победы на чемпионате мира… Мы все очень разочарованы результатом команды на ЧМ-2026. Но больше всего разочарованы игрой, потому что нам нужно было, чтобы наши лучшие игроки показали себя с лучшей стороны в полуфинале, а они этого не сделали. На поле будто отсутствовали не один или два игрока, а все лидеры. В целом мы сыграли очень плохо», — приводит слова Патрика Виейра BBC.

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