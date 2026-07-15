«Аргентина в привилегированном положении». Мело — о команде Скалони

Бывший полузащитник сборной Бразилии Фелипе Мело прокомментировал разговоры о лояльности арбитров к сборной Аргентине на ЧМ-2026.

«На мой взгляд, в большей степени это так и есть. Тот факт, что Месси не был удалён в матче со сборной Алжира, уже ставит Аргентину в привилегированное положение. Кроме того, был отменён гол сборной Египта, а его, на мой взгляд, не следовало отменять. Я не умаляю заслуг сборной Аргентины. Команда, безусловно, заслужила выход в полуфинал. Но если бы так сыграл бразильский футболист, то его бы удалили, как и любого другого игрока», – приводит слова Мело издание Ole.

В среду, 15 июля, Аргентина встретится в полуфинале ЧМ-2026 со сборной Англии.

ЧМ‑2026 проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В финальную стадию из-за изменившегося формата турнира впервые в истории отобрались 48 команд.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счетом 3:3 (4:2 пен.).