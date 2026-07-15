15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymaA3dV
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аргентина в привилегированном положении». Мело — о команде Скалони

«Аргентина в привилегированном положении». Мело — о команде Скалони
Комментарии

Бывший полузащитник сборной Бразилии Фелипе Мело прокомментировал разговоры о лояльности арбитров к сборной Аргентине на ЧМ-2026.

«На мой взгляд, в большей степени это так и есть. Тот факт, что Месси не был удалён в матче со сборной Алжира, уже ставит Аргентину в привилегированное положение. Кроме того, был отменён гол сборной Египта, а его, на мой взгляд, не следовало отменять. Я не умаляю заслуг сборной Аргентины. Команда, безусловно, заслужила выход в полуфинал. Но если бы так сыграл бразильский футболист, то его бы удалили, как и любого другого игрока», – приводит слова Мело издание Ole.

В среду, 15 июля, Аргентина встретится в полуфинале ЧМ-2026 со сборной Англии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

ЧМ‑2026 проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В финальную стадию из-за изменившегося формата турнира впервые в истории отобрались 48 команд.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счетом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Огнеопасный полуфинал ЧМ-2026! Англия против Аргентины — кто пойдёт за трофеем? LIVE
Live
Огнеопасный полуфинал ЧМ-2026! Англия против Аргентины — кто пойдёт за трофеем? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android