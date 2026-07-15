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Тренер Аргентины Скалони: оставим на поле все силы, чтобы попытаться выйти в финал

Тренер Аргентины Скалони: оставим на поле все силы, чтобы попытаться выйти в финал
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о сопернике по полуфиналу ЧМ-2026 национальной команде Англии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«У соперника есть отличные футболисты, которых мы постараемся нейтрализовать. Мы должны по достоинству оценить то, чего достигли. Мы оставим на поле все силы, чтобы попытаться выйти в финал. У нас более чем достаточно желания и амбиций, чтобы добиться большего. Наша идея — владеть мячом, а когда мы его теряем, постараться как можно меньше страдать», — сказал Скалони на предматчевой пресс-конференции.

Полуфинальный матч ЧМ-2026 Англия — Аргентина состоится в сегодня, 15 июля, на стадионе «Мерседес Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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