Тренер Аргентины Скалони: оставим на поле все силы, чтобы попытаться выйти в финал

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони высказался о сопернике по полуфиналу ЧМ-2026 национальной команде Англии.

«У соперника есть отличные футболисты, которых мы постараемся нейтрализовать. Мы должны по достоинству оценить то, чего достигли. Мы оставим на поле все силы, чтобы попытаться выйти в финал. У нас более чем достаточно желания и амбиций, чтобы добиться большего. Наша идея — владеть мячом, а когда мы его теряем, постараться как можно меньше страдать», — сказал Скалони на предматчевой пресс-конференции.

Полуфинальный матч ЧМ-2026 Англия — Аргентина состоится в сегодня, 15 июля, на стадионе «Мерседес Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.