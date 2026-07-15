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Скалони поблагодарил игроков Аргентины за выход в полуфинал ЧМ-2026

Скалони поблагодарил игроков Аргентины за выход в полуфинал ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони выразил благодарность своим игрокам за выход в полуфинал ЧМ-2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я благодарен этим ребятам, которые снова вывели нас в полуфинал. Мы в очередной раз среди лучших команд мира. Если мы здесь, значит, мы сделали что-то правильно. Ни один матч не похож на предыдущий. Мы постараемся улучшить те моменты, в которых были не на высоте. Наши мечты по-прежнему живы.

Мои игроки всегда полностью выкладывались на поле. Но мы не должны забывать играть в футбол — это самое важное. Я говорю им, чтобы они наслаждались этим моментом. Мы должны быть довольны, воодушевлены и благодарны этим футболистам. Мы всегда прислушиваемся к игрокам, ведь именно они выходят на поле», — сказал Скалони на предматчевой пресс-конференции.

Полуфинальный матч ЧМ-2026 Англия — Аргентина состоится в сегодня, 15 июля, на стадионе «Мерседес Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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