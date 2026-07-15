Радимов спрогнозировал исход полуфинала ЧМ-2026 Англия — Аргентина

Известный российский экс-футболист Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 1/2 финала ЧМ-2026 между сборными Англии и Аргентины. Игра состоится сегодня, 15 июля.

«Аргентина не сдюжит против англичан. Оборона аргентинцев ходит буквально пешком. Испанцы на таких скоростях их просто снесут. Считаю, что сборная Англии выиграет у Аргентины со счетом 3:1», — сказал Владислав Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.