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Радимов спрогнозировал исход полуфинала ЧМ-2026 Англия — Аргентина

Радимов спрогнозировал исход полуфинала ЧМ-2026 Англия — Аргентина
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Известный российский экс-футболист Владислав Радимов поделился ожиданиями от матча 1/2 финала ЧМ-2026 между сборными Англии и Аргентины. Игра состоится сегодня, 15 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Аргентина не сдюжит против англичан. Оборона аргентинцев ходит буквально пешком. Испанцы на таких скоростях их просто снесут. Считаю, что сборная Англии выиграет у Аргентины со счетом 3:1», — сказал Владислав Радимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.

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