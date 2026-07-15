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Сунесс назвал единственного игрока в истории, которого можно сравнить с Месси

Сунесс назвал единственного игрока в истории, которого можно сравнить с Месси
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Бывший полузащитник сборной Шотландии Грэм Сунесс поделился мыслями об игре капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Единственный человек, которого можно сравнить с Месси – это Диего Марадона.

После перехода в «Сампдорию» я пять раз играл против Марадоны, в том числе в Неаполе, где он забил свой первый гол в Серии А в сентябре 1984 года. Он был настоящим волшебником. Его способность предвидеть развитие ситуации была пугающей, и он всегда был на два шага впереди. Талант – это одно, а его футбольный ум – это совсем другое.

Именно в таких моментах самые лучшие игроки показывают, на что они способны. Помню, как играл в паре с великим бразильцем Зико в центре полузащиты в благотворительном матче. Зико видел игру совершенно иначе. Я пытался предвидеть, куда он отдаст пас, и затем занимал позицию для следующего паса, но он раз за разом действовал по-своему. Если я уходил вправо, он уходил влево. Играть с ним – настоящий урок и, к сожалению, осознание того, что существует совсем другой уровень.

Большинство игроков получают мяч, и их цель – передать его от точки А в точку В. Лучшие игроки, передавая мяч от А к В, думают наперед и оценивают, как это повлияет на точку С, а затем на точку D. В случае с Зико, Марадоной и Месси их мысли устремляются к точкам G, H и так далее.

Вспоминаю, как четыре года назад некоторые говорили, что если Месси не выиграет чемпионат мира, его карьера останется неполноценной, но в свои 39 лет он пытается защитить титул», – приводит слова Сунесса The Telegraph.

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