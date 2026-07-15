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«Матч Англия – Аргентина – это BMW против Mercedes». Суннес — о полуфинале ЧМ-2026

«Матч Англия – Аргентина – это BMW против Mercedes». Суннес — о полуфинале ЧМ-2026
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Бывший полузащитник сборной Шотландии Грэм Сунесс поделился мыслями о втором полуфинале ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Англии и Аргентины. Матч пройдёт 15 июля.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
15 июля 2026, среда. 22:00 МСК
Англия
Не начался
Аргентина
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если матч Франция – Испания – это гонка между Ferrari и Lamborghini, то матч Англия – Аргентина – это BMW против Mercedes: стойкие, надёжные команды, отличающиеся прагматизмом и агрессивностью. Их игру не так интересно смотреть, но они знают, как добиваться результата.

Однако именно Лионель Месси выделяет Аргентину среди остальных.Недавно в социальных сетях широко распространилось видео с финала Лиги чемпионов в 2011 году – в то время Месси было 23 года, и он «всего лишь» дважды выиграл «Золотой мяч» и три еврокубка – в котором я назвал его величайшим футболистом всех времён. Почему я был так уверен? Все просто. Я видел, как он делал то, на что никто другой даже не решился бы. Мне это не казалось чем-то невообразимым, ведь он каждую неделю играл в Лиге чемпионов – на самом высоком уровне футбола – и постоянно ставил в неловкое положение защитников мирового класса.

Томасу Тухелю нет смысла придумывать ловушки для Месси, потому что тот видит их за милю – и при этом ещё и поставит вас в неловкое положение», – приводит слова Сунесса The Telegraph.

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