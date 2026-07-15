КОНМЕБОЛ отказалась от «закона Винисиуса» при внедрении новых правил

Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) объявила о внедрении обновленных Правил игры сезона-2026/27, утвержденных Международным советом футбольных ассоциаций (IFAB). Нововведения начнут действовать после возобновления официальных турниров в июле 2026 года.

Изменения направлены на сокращение задержек и повышение динамики матчей. Судьи смогут контролировать затяжки времени при аутах и ударах от ворот с помощью пятисекундного отсчета, а заменяемые игроки будут обязаны покидать поле в течение 10 секунд. Также предусмотрено ограничение для футболистов, получивших медицинскую помощь.

При этом КОНМЕБОЛ отказалась вводить правило об удалении игроков за закрывание рта рукой во время споров с соперниками. В конфедерации отметили, что новые нормы призваны улучшить управление матчами и усилить требования к спортивному поведению.