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«Полная доминация». Патрик Виейра оценил игру сборной Испании

«Полная доминация». Патрик Виейра оценил игру сборной Испании
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Известный французский экс-футболист Патрик Виейра поделился впечатлениями от матча Испании и Франции в полуфинале ЧМ-2026. Испанцы добыли победу со счётом 2:1. Виейра высоко оценил игру команды Луиса де ла Фуэнте.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

«Я думаю, что Испания доминировала над Францией во всех игровых аспектах. Испания была лучшей командой на поле. Я не думаю, что Франция хоть немного показала свои лучшие стороны.

Ранее я говорил, что Испании нужно будет показать свою лучшую игру, чтобы победить эту Францию. Я думаю, что у испанцев получилось быть на вершине. Это была фантастическая игра с их стороны. Они очень хорошо подготовились, потому что тактически они устроили полную доминацию над французской командой", — цитирует Виейра BBC.

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