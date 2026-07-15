«Полная доминация». Патрик Виейра оценил игру сборной Испании

Известный французский экс-футболист Патрик Виейра поделился впечатлениями от матча Испании и Франции в полуфинале ЧМ-2026. Испанцы добыли победу со счётом 2:1. Виейра высоко оценил игру команды Луиса де ла Фуэнте.

«Я думаю, что Испания доминировала над Францией во всех игровых аспектах. Испания была лучшей командой на поле. Я не думаю, что Франция хоть немного показала свои лучшие стороны.

Ранее я говорил, что Испании нужно будет показать свою лучшую игру, чтобы победить эту Францию. Я думаю, что у испанцев получилось быть на вершине. Это была фантастическая игра с их стороны. Они очень хорошо подготовились, потому что тактически они устроили полную доминацию над французской командой", — цитирует Виейра BBC.