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Клуб из Бразилии попрощался с защитником нарезкой из его ошибок

Клуб из Бразилии попрощался с защитником нарезкой из его ошибок
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Бразильский защитник Лео Коэльо покинул футбольный клуб «Амазонас» из бразильской Серии C — третьей по силе лиге страны, об этом сообщает MDZ Mendoza.

Клуб сопроводил объявление об уходе 33-летнего защитника подборкой эпизодов с его ошибками — неточными передачами, приведшими к голам соперников, а также фолами, после которых назначались пенальти.

Прощальный пост «Амазонаса» вызвал бурную реакцию в соцсетях. Спустя некоторое время публикация была удалена.

Коэльо перешёл в «Амазонас» летом 2025 года на правах свободного агента. Он провёл за команду 29 матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Ранее Коэльо выступал за ряд бразильских клубов, а также за мексиканский «Атлетико Сан-Луис» и уругвайский «Пеньяроль».

«Амазонас» занимает 14-е место в турнирной таблице бразильской Серии C. В прошлом сезоне команда вылетела из Серии B.

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