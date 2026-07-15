«Зенит» заинтересовался универсальным хавбеком из «Сан-Паулу» — СМИ

Петербургский «Зенит» проявляет интерес к полузащитнику «Сан-Паулу» Дамьяну Хосуэ Бобадилье Бенитесу и может в ближайшее время перейти к активным переговорам по трансферу парагвайского футболиста. Об этом сообщает TV TIRO DE META.

По информации источника, на данный момент российский клуб не направлял официального предложения, однако ситуация с игроком находится под пристальным наблюдением. «Зенит» рассматривает возможность подготовить оффер в размере около € 10 млн за 24-летнего хавбека. Руководству «Сан-Паулу» предстоит оценить возможные условия сделки, если предложение поступит.

Всего за «Сан-Паулу» Бобадилья провёл 115 матчей во всех турнирах, в которых он забил десять голов и отдал восемь результативных передач.