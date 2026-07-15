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Хабиб Нурмагомедов считает, что назначение Хаби Алонсо в «Реал» было ошибкой

Хабиб Нурмагомедов считает, что назначение Хаби Алонсо в «Реал» было ошибкой
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов считает, что назначение испанского тренера Хаби Алонсо в «Реал» в прошлом сезоне было ошибкой. По мнению бойца, Алонсо поспешил с переходом в клуб такого калибра после одного успешного сезона в «Байере».

«Тренеры, которые достигают успеха, спешат. Тот же Хаби Алонсо. Я бы не поспешил, как он. Если ты стрельнул один год в команде, [не нужно] сразу идти в большую команду. Ты уже попадаешь в пропасть, из которой тяжело выходишь. Как Хаби Алонсо. Самый желанный тренер всех команд. Как можно было перейти в «Реал», там, где ты ничего не решаешь?», — рассказал Хабиб Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Smol Talk.

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