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15 июля главные новости спорта, футбол, ЧМ-2026, трансферы, баскетбол, волейбол

Испания — в финале ЧМ-2026, Зидан возглавит сборную Франции. Главное к утру
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Сборная Испании переиграла национальную команду Франции и вышла в финал ЧМ-2026, Зинедин Зидан возглавит сборную Франции после ухода Дидье Дешама, в МОК направлена претензия на президента ФИФА Джанни Инфантино. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Сборная Испании переиграла национальную команду Франции и вышла в финал ЧМ-2026.
  2. Зинедин Зидан возглавит сборную Франции после ухода Дидье ДешамаРомано.
  3. В МОК направлена претензия на президента ФИФА Инфантино.
  4. Результаты матчей 1/2 финала ЧМ по футболу — 2026 на 14 июля.
  5. Сетка плей-офф ЧМ-2026. Известен первый финалист турнира.
  6. Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 14 июля 2026: кто лидер, сколько мячей.
  7. Сборная Испании вышла во второй финал чемпионата мира за свою историю.
  8. Сборная Испании повторила мировой рекорд беспроигрышной серии матчей.
  9. Килиан Мбаппе установил рекорд сборной Франции по матчам на чемпионатах мира.
  10. Дидье Дешам стал тренером с наибольшим количеством матчей на ЧМ в истории.
  11. Оярсабаль повторил рекорд по голам для испанских игроков в рамках одного чемпионата мира.
  12. Сборная Франции установила национальный антирекорд ЧМ по важному атакующему показателю.
  13. «Фенербахче» объявил о трансфере Мэйсона Гринвуда за € 39 млн.
  14. Лига чемпионов УЕФА, первый квалификационный раунд: результаты матчей на 14 июля.
  15. Егор Дёмин помог «Бруклину» разгромить «Сакраменто» в Летней лиге НБА, набрав 22 очка.
  16. Ушёл из жизни Сергей Алексеев — член тренерского штаба сборной России по волейболу ОИ-2012.
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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