Испания — в финале ЧМ-2026, Зидан возглавит сборную Франции. Главное к утру
Сборная Испании переиграла национальную команду Франции и вышла в финал ЧМ-2026, Зинедин Зидан возглавит сборную Франции после ухода Дидье Дешама, в МОК направлена претензия на президента ФИФА Джанни Инфантино. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
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