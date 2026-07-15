Испания — в финале ЧМ-2026, Зидан возглавит сборную Франции. Главное к утру

Сборная Испании переиграла национальную команду Франции и вышла в финал ЧМ-2026, Зинедин Зидан возглавит сборную Франции после ухода Дидье Дешама, в МОК направлена претензия на президента ФИФА Джанни Инфантино. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».