Экс-футболист сборной Франции похвалил Ямаля после полуфинала ЧМ-2026

Известный французский экс-футболист Гаэль Клиши поделился впечатлениями от матча Испании и Франции в полуфинале ЧМ-2026. Испанцы добыли победу со счётом 2:1.

«Не думаю, что Франция боялась Испанию. Но, когда знаешь, что встретишься с командой, способной контролировать на поле абсолютно всё, начинаешь опасаться некоторых ситуаций. Ламин Ямаль — пример того, каким может быть игрок высшего уровня, какое влияние он может оказать, даже если не так часто касается мяча. Если посмотреть на первые полчаса, Люка Динь очень хорошо понимал, как играть один в один с Ямалем. Но потом...», — приводит слова Клиши BBC.