Шалимов сделал прогноз на матч 1/2 финала ЧМ-2026 между сборными Англии и Аргентины

Российский тренер Игорь Шалимов сделал прогноз на полуфинальный матч ЧМ-2026 Англия — Аргентина.

«Аргентина и Англия на этом турнире уже пропускали первыми и вырывали победы. У испанцев такого опыта нет. Испанцам тяжелее будет против англичан. В полуфинале сборная Англии выиграет у Аргентины со счетом 2:1», — сказал Шалимов в эфире «Матч ТВ».

Полуфинальный матч ЧМ-2026 Англия — Аргентина состоится в сегодня, 15 июля, на стадионе «Мерседес Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

В первом матче 1/2 финала сборная Испании обыграла Францию со счётом 2:0.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.