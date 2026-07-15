Министр спорта Испании анонсировала победу на ЧМ-2026

Министр спорта Испании Милагрос Толон после победы сборной страны над Францией (2:0) в 1/2 финала ЧМ-2026 выразила уверенность в чемпионстве национальной команды на мировом первенстве.

«Великолепная победа. Мы знали, что выйдем в финал. Теперь мы выиграем чемпионат мира», – приводит слова Толон As.

В финале ЧМ-2026 Испания сыграет либо с Англией, либо с Аргентиной.

ЧМ‑2026 проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В финальную стадию из-за изменившегося формата турнира впервые в истории отобрались 48 команд.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счетом 3:3 (4:2 пен.).