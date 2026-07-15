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Министр спорта Испании анонсировала победу на ЧМ-2026

Министр спорта Испании анонсировала победу на ЧМ-2026
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Министр спорта Испании Милагрос Толон после победы сборной страны над Францией (2:0) в 1/2 финала ЧМ-2026 выразила уверенность в чемпионстве национальной команды на мировом первенстве.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

«Великолепная победа. Мы знали, что выйдем в финал. Теперь мы выиграем чемпионат мира», – приводит слова Толон As.

В финале ЧМ-2026 Испания сыграет либо с Англией, либо с Аргентиной.

ЧМ‑2026 проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В финальную стадию из-за изменившегося формата турнира впервые в истории отобрались 48 команд.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счетом 3:3 (4:2 пен.).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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