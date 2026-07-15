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«У команды де ла Фуэнте не было слабых мест». Корнаухов — об Испании в матче с Францией

«У команды де ла Фуэнте не было слабых мест». Корнаухов — об Испании в матче с Францией
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Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов высказался о полуфинальном матче ЧМ-2026 между сборными Испании и Франции. Победу со счётом 2:0 одержала испанская национальная команда.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

«Испания провела идеальный матч против Франции. Он не очень был ярким для простого болельщика. Но у команды де ла Фуэнте не было слабых мест», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

В финале нынешнего мирового первенства сборная Испании сыграет с победителем противостояния национальных команд Аргентины и Англии.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.

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