«У команды де ла Фуэнте не было слабых мест». Корнаухов — об Испании в матче с Францией

Бывший футболист ЦСКА Олег Корнаухов высказался о полуфинальном матче ЧМ-2026 между сборными Испании и Франции. Победу со счётом 2:0 одержала испанская национальная команда.

«Испания провела идеальный матч против Франции. Он не очень был ярким для простого болельщика. Но у команды де ла Фуэнте не было слабых мест», — сказал Корнаухов в эфире «Матч ТВ».

В финале нынешнего мирового первенства сборная Испании сыграет с победителем противостояния национальных команд Аргентины и Англии.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.