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Эммануэль Пети: неудивительно, что Испания — лучшая команда мира

Эммануэль Пети: неудивительно, что Испания — лучшая команда мира
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Бывший футболист сборной Франции Эммануэль Пети высказался о полуфинальном матче ЧМ-2026 между сборными Францией и Испанией. Победу со счётом 2:0 одержала испанская национальная команда.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

«Мы получили настоящий урок футбольного мастерства. Неудивительно, что Испания — лучшая команда мира. Испанцы постоянно создавали численное преимущество на разных участках поля», — приводит слова Пети RMC Sport.

Второй полуфинальный матч ЧМ-2026 Англия — Аргентина состоится в сегодня, 15 июля, на стадионе «Мерседес Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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