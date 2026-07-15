Эммануэль Пети: неудивительно, что Испания — лучшая команда мира

Бывший футболист сборной Франции Эммануэль Пети высказался о полуфинальном матче ЧМ-2026 между сборными Францией и Испанией. Победу со счётом 2:0 одержала испанская национальная команда.

«Мы получили настоящий урок футбольного мастерства. Неудивительно, что Испания — лучшая команда мира. Испанцы постоянно создавали численное преимущество на разных участках поля», — приводит слова Пети RMC Sport.

Второй полуфинальный матч ЧМ-2026 Англия — Аргентина состоится в сегодня, 15 июля, на стадионе «Мерседес Бенц Стэдиум» (Атланта, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:00 мск.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.