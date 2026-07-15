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Галактионов высказался о подготовке «Локомотива» к новому сезону

Галактионов высказался о подготовке «Локомотива» к новому сезону
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался по поводу подготовки московской команды к новому сезону. Он отметил планомерность подготовки железнодорожников.

«Всё идёт своим чередом. Буквально два дня назад играли со «Спартаком». И через два на третий день дали ребятами через игры набирать игровую практику. Кто‑то сыграл в том матче больше, а с ЦСКА дозировали игровое время. Мониторим функциональное состояние игроков и шаг за шагом двигаемся», — сказал Галактионов в эфире телеканала «Матч ТВ».

В минувшем сезоне «Локомотив» финишировал на третьем месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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