В первом полуфинальном матче чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Испании со счётом 2:0 обыграла Францию и первой вышла в финал турнира. Особое внимание в этой встрече было приковано к противостоянию лидеров обеих команд — Ламина Ямаля и Килиана Мбаппе. С учётом этого матча футболисты встречались друг с другом уже 11 раз на клубном и международном уровнях, включая три очных игры в составе национальных команд.

Ямаль с большим преимуществом ведёт в личном противостоянии с Мбаппе. К 19 годам Ламин выиграл уже девять матчей у Килиана, а за сборную и вовсе 3:0 в пользу испанца.

Ямаль и Мбаппе Фото: Чемпионат

В финале нынешнего мирового первенства сборная Испании сыграет с победителем противостояния национальных команд Аргентины и Англии.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.