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Ямаль с большим преимуществом ведёт в личном противостоянии с Мбаппе

Ямаль с большим преимуществом ведёт в личном противостоянии с Мбаппе
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В первом полуфинальном матче чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Испании со счётом 2:0 обыграла Францию и первой вышла в финал турнира. Особое внимание в этой встрече было приковано к противостоянию лидеров обеих команд — Ламина Ямаля и Килиана Мбаппе. С учётом этого матча футболисты встречались друг с другом уже 11 раз на клубном и международном уровнях, включая три очных игры в составе национальных команд.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/2 финала
14 июля 2026, вторник. 22:00 МСК
Франция
Окончен
0 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 22'     0:2 Порро – 58'    

Ямаль с большим преимуществом ведёт в личном противостоянии с Мбаппе. К 19 годам Ламин выиграл уже девять матчей у Килиана, а за сборную и вовсе 3:0 в пользу испанца.

Ямаль и Мбаппе

Ямаль и Мбаппе

Фото: Чемпионат

В финале нынешнего мирового первенства сборная Испании сыграет с победителем противостояния национальных команд Аргентины и Англии.

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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