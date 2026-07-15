Рахимов оценил сборную Англии перед полуфиналом ЧМ-2026

Российский тренер Рашид Рахимов оценил сборную Англии перед полуфинальным матчем чемпионата мира по футболу 2026 года с командой Аргентины. Встреча состоится сегодня, 15 июля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

«Есть стабильная игра, я бы не сказал, что это игра в атаку постоянная. Но мы видим, что в плане организации игры это достаточно хорошая команда. Не все игры они проводили на высоком уровне, но у них есть игроки, которые могут решать», — сказал Рахимов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Чемпионат мира 2026 года проходит на территории США, Канады и Мексики с 11 июня по 19 июля. Финальный матч состоится в Ист-Ратерфорде, США. Действующим обладателем титула является сборная Аргентины.